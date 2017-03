Balingen Top 10: Geburtstagsparty ist eröffnet

Bamberger wurde das entsprechende Gen quasi in die Wege gelegt: Sein Vater Gerhard Bamberger eröffnete 1969 seine erste Discothek, es folgten zahlreiche weitere in der Region. Zur Bamberger-Gruppe gehören heute die TOP10 in Balingen, Tübingen und Singen sowie in Singen der "Erdbeermund" und das "Berry’s" in Konstanz.

Discotheken seien ein "Ort der Begegnung, wo man das Leben spürt", so Bamberger. Er sehe es mit seinem Team als Aufgabe an, Menschen zusammenzubringen, zu unterhalten, ihre Gefühle zu wecken und ihnen eine schöne Zeit zu bescheren – all das hoffentlich "noch viele weitere Jahre".

Dass es bei alldem um mehr als Party geht, zeigt die Veranstaltung "Come together, dance together", in deren Rahmen behinderte und nichtbehinderte Menschen alljährlich im Balinger TOP10 fröhlich zusammen feiern. Für dieses Projekt hat Bamberger 2013 den Mittelstandspreis für Soziales Engagement erhalten – eine Auszeichnung, die ihn, wie er sagte, besonders stolz mache. Die nächste, die sechste Auflage von "Come together, dance together" steht am Sonntag, 26. März, ab 14 Uhr vor der Tür.

Das Jubiläum 25 Jahre TOP10 in Balingen geht am Freitagabend weiter, mit dem Samy Deluxe-Soundsystem, Tobee und Gigo ’n’ Migo. Am Samstag, 18. März, kommen Headhunterz und Ray G. An beiden Partyabenden ist Einlass jeweils ab 21 Uhr, Karten gibt es noch an der Abendkasse.