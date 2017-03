Balingen Top 10 feiert 25-jähriges Jubiläum

In den Neunzigern seien 30 000 bis 35 000 Gäste im Monat gekommen. Häufig habe man hier seinen späteren Lebenspartner kennengelernt, habe mittlerweile Kinder, die mittlerweile selbst her kommen.

Den Erfolg des familiengeführten Unternehmens, das unter anderem den German Disco Award 2004 und den Discotheken Unternehmerpreis 2013 bekommen hat und darüber hinaus Preise für innovative Events und soziales Engagement, erklärt Event- und Marketingmanager Maurizio Mammato dadurch, dass man ständig mit der Zeit gegangen sei.

Als die Tage der Großraumdiskotheken gezählt waren, sei man "clubbiger" geworden, habe versucht, mit verschiedenen Bereichen verschiedene Zielgruppen anzusprechen.­ "Es gibt Bereiche, wo man sich zurückziehen kann, und es gibt Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen." Die Akzeptanz sei nach wie vor toll: "Da überlegt man nicht lange, wo man hingeht." Gerade in Zeiten von Social Media biete sich hier die Gelegenheit, "einander wirklich zu treffen".

Seit der Eröffnung habe man alle paar Jahre umgebaut, habe immer wieder neue Dinge angeboten. "Musik und Mode ändern sich schnell", weiß Dirk Bamberger. "Das wollen wir auch in den kommenden 25 Jahren so halten." Zum Erfolg seines Unternehmens habe zweifellos auch beigetragen, dass er ein "Superteam" habe. Ihm sei auch wichtig, dass ständig junge Leute nachkommen.

Bereits am Donnerstag, 16. März, wird in engerem Rahmen gefeiert mit geladenen Gästen – Partnern, Freunden, guten Kunden und Mitarbeitern, die in den 1990er-Jahren hier gearbeitet haben. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. März, wird dann Geburtstagsparty gefeiert.

Das Haus werde sich in anderem Licht zeigen, eine besondere Dekoration, LED-Walls, Laser und CO2 kommen zum Einsatz. Die Animateure empfangen die Gäste am Freitag in Schwarzweiß, am Samstag in Gold. Flammenwerfer und ein roter Teppich laden zum Fotoshooting ein. Am Freitag ist das Samy Deluxe-Soundsystem und DJ Vito zu Gast, und im Fiesta gibt’s Fetenhits von Mallorca mit Tobee. Gigo ’n’ Migo bringen Musik aus dem elektronischen Bereich mit.

Am Samstag kommt der "Closing Act" vom Elements Festival – der Holländer Headhunterz, der bei vielen großen EDM-Festivals weltweit aufgetreten ist. Für die "Black-Leute" wurde Ray G. engagiert. "Wir versuchen für alle etwas zu bieten", sagt Maurizio Mammato. Und betont: "Im Mittelpunkt stehen unsere Gäste. Sie waren immer das Highlight." Für sie gibt es neben kleinen Disco-Kugeln und einer Riesen-Geburtstagstorte auch bis Mitternacht "zum 25-jährigen Bestehen den 25-Prozent-Rabatt".