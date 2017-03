Balingen Tobias Waidelich folgt auf Waltraut Trick

Ebenfalls neu besetzt wurde die Position des Geschäftsführers: Dies ist nun Heiko Diepenbruck. Zum neuen stellvertretender Vorsitzenden wurde Martin Stingel gewählt. Um den Generationswechsel so reibungslos wie möglich zu gestalten, ließ sich die bisherige Vorsitzende für ein Jahr als Beisitzerin in den Ausschuss wählen.

In ihrem Bericht beschrieb Trick die beinahe unveränderten Mitgliederzahlen der passiven ebenso wie die der aktiven Musiker: In der Jugendkapelle sind derzeit 19 Musiker aktiv, zehn Kinder befinden sich in der Ausbildung. Die musikalischen Höhepunkte im vergangenen Jahr waren das Konzert in der Medarduskirche im Frühjahr und die erfolgreiche Teilnahme am Wertungsspiel im Rahmen des Kreismusikfests in Burladingen. Alle Veranstaltungen die vom Musikverein ausgerichtet wurden, waren laut Trick gut besucht und wirtschaftlich ein Erfolg.

Zum Abschied aus dem Amt der Vorsitzenden bedankte sich Trick bei allen Mitgliedern des Ausschusses für die vertrauensvolle Zusammenarbeit während der vergangenen zwölf Jahre sowie bei allen Helfern, Spendern und Unterstützern.