Balingen Tierische Farbenspiele

Balingen-Weilstetten (lw). Krokodile, Giraffen und viele andere bunte Figuren sind das Ergebnis eines Projekts, an dem elf Kinder des integrativen Kinderhauses Neige in Balingen teilgenommen haben. Die Jugendkunstschule Balingen bietet Kurse wie diesen in Kindergärten und Schulklassen an.