Balingen Thomas Will ist nicht zu bremsen

Seit drei Jahren besteht die Kooperation zwischen dem TKC Balingen Headbangers und dem Verein für gemeindenahe Psychiatrie. In zehn Vorrundenbegegnungen mit je zehn Minuten Spielzeit wurden auf fünf Turnierplatten die Endrundenteilnehmer ermittelt. Ab dem Viertelfinale hieß es dann "Best of three", was bedeutet, dass man zum Weiterkommen mindesten zwei zehnminütige Partien gewinnen musste.

Lukas Homscheidt erklärt eine der Regeln für die Filzkicker: "Bei Unentschieden entscheidet der ›Sudden Death‹, das ›golden goal‹ des Tipp-Kick Sports."

In einem dramatischen Finale über "drei Spielezeiten‹ setzte sich Thomas Will knapp durch und bekam vom Clubpräsidenten den Wanderpokal überreicht.