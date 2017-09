Balingen Thomas Bareiß und die CDU lassen Federn

AfD: "Ziel erreicht"

Waren der Bundestagskandidat Hans-Peter Hörner und der AfD-Kreisvorsitzende Stefan Herre in "Dianas Hendl-Alb" in Burladingen vor der ersten Prognose noch etwas nervös, so fiel die Anspannung von ihnen ab, als absehbar war, dass die rechtspopulistische AfD drittstärkste Kraft werden würde. Mit Beifall quittierten die Anwesenden die Wahlresultate. "Mit äußerster Kraft haben wir unsere Ziele erreicht", sagte Herre: "Ich bin stolz, Teil der Bewegung zu sein." Im Bundestags werde, so Hörner, die AfD eine "starke Opposition" bilden, sich "im Prinzip" an die parlamentarischen Regeln halten, aber "den Finger in Wunden" legen. Beide sprachen ihren Mitgliedern und Helfern im Wahlkampf großes Lob aus: "Wir haben ein hervorragendes Team gehabt." Bei Wahlveranstaltungen und Podien hätten die AfD-Vertreter ihre Positionen vertreten und bei Gesprächen positive Resonanz bekommen: "Sehr viele haben sich zu uns bekannt." Froh machte den Bewerber, dass seine Partei im Wahlkreis ein solches Ergebnis erzielt. "Ich mache weiter, so lange ich kann und will", so der 66-jährige Hörner. Die Zeit des Wahlkampfs sei anstrengend gewesen, "aber ich möchte sie nicht missen".

FDP: "sensationell"

"Wir wollten die drittstärkste Kraft werden – das haben wir nicht ganz geschafft", bedauerte der FDP-Kandidat Dirk Mrotzeck. "Aber wer hätte gedacht, dass wir zweistellig werden? Das ist sensationell!", freute er sich gleich darauf: Der gelbe Balken der ersten Hochrechnung schnellte unter Applaus der Wahlparty-Gäste in Balingen in die Höhe. Mrotzeck erinnerte daran, wie seine Partei nach der Wahl 2013 durch den Kakao gezogen worden ist: "Mit 4,8 Prozent waren wir am Boden. Es ging ums politische Überleben" Aber das Läuten des Totenglöckchens für die Liberalen sei verfrüht gewesen: Man kehre mit einer starken Fraktion in den Bundestag zurück. Das Ergebnis in seinem Wahlkreis habe sicher auch viel mit der guten Arbeit der Partei im Landtag zu tun. Mrotzecks eigene Politikkarriere endete indes am Sonntag um 18 Uhr: Nach zwei anstrengenden Wahlkämpfen wolle er jetzt in "politische Rente" gehen.

Grüne: "Chance nutzen"

Eine Atmosphäre zwischen verhaltener Freude über das eigene gute Ergebnis – "im Moment bin ich sehr zufrieden", sagte Bundestagskandidat Erwin Feucht – und dem Entsetzen über das hohe Resultat für die AfD – "das ist bitter und bedeutet harte Zeiten für die Demokraten im künftigen Bundestag" – hat bei den Grünen im Zollernalbkreis geherrscht. Feucht feierte deshalb in Ebingen im Kunstwerkhaus nicht ganz so ausgelassen. Er sprach sich dafür aus, dass sich seine Partei an einer künftigen Bundesregierung beteiligt, wenn auch nicht um jeden Preis: "Diese Chance müssen die Grünen nutzen, die Politik in diesem Land mitzugestalten." Die Wahlparty im Ebinger Kunstwerkhaus – bei einem Büfett zubereitet mit grünen Zutaten – kam nur schleppend in Gang. Und manche hatten sich ein zweistelliges Ergebnis für die Grünen gewünscht, freuten sich aber über die gute Wahlbeteiligung.

Linke: "dicke Niederlage"

"Bitter enttäuscht" ist der Kandidat der Linken im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, Claudio Wellington, von seinem Wahlergebis. "Da gibt es nichts schönzureden", sagt er: "Das ist eine dicke Niederlage." Er erhielt weniger als fünf Prozent der Erststimmen. Ein kleiner Freudentropfen für Wellington, er hat immerhin etwas mehr Stimmen als sein Vorgänger Daniel Morteza Ghazvini bei der Bundestagswahl 2013 erhalten. Den Wahlabend verbrachte Wellington in einem italienischen Restaurant in Tübingen, wo die "zentrale Wahlfeier" der Linken in der Region mit der Bundestagsabgeordneten der Tübinger Linken, Heike Hänsel, stattfand. Wellington ist aber auch enttäuscht über das bundesweite Abschneiden seiner Partei. Vor allem das Ergebnis der AfD bereite Sorgen. Mehr noch: Wellingston ist betrübt darüber, dass wohl auch viele bisherige Linke-Wähler zur AfD abgewandert sind: "Das muss man erst mal verkraften."