Balingen "The Voice": Lisa ist ausgeschieden

Dieser wurde am Donnerstagabend auf Pro 7 ausgestrahlt. Bei der Aufzeichnung sei sie nicht "gut drauf gewesen", weil sie erkältet war, schildert sie ihren Auftritt. So sei es schwierig gewesen zu zeigen, was sie könne. Daher hatte die Balingerin eine Vorahnung, die sich später auch bewahrheitete: Keiner der Juroren, die sich mit dem Rücken zur Interpretin das Stück angehört hatten, drehte sich zu ihr um – das Zeichen dafür, dass sie eine Runde weiter ist.

Dieses hätte die 20-Jährige natürlich gerne bekommen, doch auch so war es eine "tolle Bühnenerfahrung" und die Sendung eine besondere Veranstaltung. Sie habe sich einem großen Publikum präsentieren und zu anderen Teilnehmern Kontakte knüpfen können. "Vielleicht entsteht daraus etwas", deutet sie mögliche Projekte an. Und auch ein bisschen stolz ist die Sängerin, weil sie aus rund 6000 Bewerbern für die Sendung ausgewählt worden sei.

Von der Fernseh- auf die heimatliche Bühne: Hautnah zu erleben ist Lisa Strothmann am morgigen Samstag, wenn sie mit ihrer Band ­"Leeza" zum Auftakt der Konzertreihe "Can’t stop the Music" in der Ebinger Festhalle auftritt, und zwar von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr.