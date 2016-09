Balingen Tempo 30 bald ganztags?

Balingen-Endingen - In einem Punkt ist man sich in Endingen einig: Mit der Aufnahme in den "vordringlichen Bedarf" hat Endingen noch lange keine Ortsumfahrung. Aber die Ausweisung als Umweltzone, Tempo 30 ganztags und Pförtnerampel an der Lehrstraße seien Schritte in die richtige Richtung.