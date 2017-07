Balingen Telemann und Tango

Als erklärte Telemann-Fans hatte das Ensemble anlässlich des 250. Todestages des Komponisten Perlen aus dessen mehr als 3600 Werke umfassenden Vermächtnis für ihr Programm ausgewählt. Weich fließend gestalteten sie zum Auftakt die "Methodische Sonate" Nr. 6 G-Dur. Melodiös spielte Elfriede Dold die Querflöte, während Hubert Weinundbrot mit seinem in den tiefen Bereichen samten tönenden Fagott einen schönen Kontrast schuf. Friedrich Dold begleitete sensibel am Cembalo. In der folgenden Sonata Es-Dur entfaltete Weinundbrot die Klangschönheit des Fagotts in allen Stimmlagen. Er beeindruckte die Zuhörer durch seine exzellente Beherrschung des Instruments, seine Wendigkeit im Allegro, seine frappierende Atemtechnik.

In himmlische Höhen schwangen sich sodann in der Fantasie fis-moll die reinen Klänge von Elfriede Dolds Querflöte, an Vogelgezwitscher erinnernd. Töne, die dem Zuhörer nachvollziehbar machen, dass Telemann dieses Instrument besonders schätzte, das nun die Künstlerin mit großer Spielfreude erklingen ließ. Als virtuoser Solist auf dem Cembalo erwies sich Friedrich Dold in der Fantasie g-moll, die er als ein filigranes Klanggewebe entfaltete. In der Triosonate Nr. 70 F-Dur übernahm er den Part der Altblockflöte und stimmte zusammen mit Traversflöte und Fagott ein klangschönes Zusammenspiel an, in dem sich die Stimmen der drei Blasinstrumente kunstvoll verquickten.

Wahrhaft "dolce" gestaltete sich die Zwiesprache von Querflöte und Fagott in der "Methodischen Sonate" Nr. 10 B-Dur, in der die Klänge der Traversflöte die Tonsäulen des Fagotts umrankten. Hoch dynamisch endete das Programm mit der Triosonate Nr. 67 F-Dur: Rein, klar und jubilierend ließ Elfriede Dold ihre Sopranblockflöte erklingen, die einen wunderbaren Kontrast zum Fagott bildete. Für ihr perfektes Zusammenspiel und ihre beeindruckenden solistischen Leistungen erhielten die drei Mitwirkenden begeisterten Applaus.