Balingen "Teil der Balinger Gedenkens- und Erinnerungsarbeit"

Das neue Buch basiert auf einem Heft, das der Autor in Zusammenarbeit mit dem Verein KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen 2012 veröffentlicht hat. Opfermann geht darin auch auf die Umstände ein, unter denen die Bilder im Konzentrationslager Erzingen entstanden sind, auf deren Urheber und die dargestellten Personen.

Das Werk werde "Teil der Balinger Gedenkens- und Erinnerungsarbeit", würdigte Kreisarchivar Andreas Zekorn. 1993 hat es zum "Unternehmen Wüste" in der Zehntscheuer eine erste Ausstellung gegeben. Viele der in Opfermanns neuem Buch abgedruckten Glückwunschkarten und Porträts sind bereits 2013 am selben Ort zu sehen gewesen.

Balingens Stadtarchivar Hans Schimpf-Reinhardt erinnerte daran, dass der pensionierte Geschichtslehrer Opfermann mit dazu beigetragen habe, den Ölschieferabbau durch Zwangsarbeiter im Zollernalbkreis unter dem Code-Namen "Unternehmen Wüste" seit Anfang der 1990er-Jahre bekannter zu machen. Er habe die Vergangenheit der unmittelbaren Umgebung an seine Schüler vermittelt – und sei dafür auch angefeindet worden.