Balingen Technischer Ausschuss berät über Müllentsorgung der Zukunft

Zuletzt waren die Landkreise und kreisfreien Städte im Herbst 2014 aufgefordert worden, das bestehende Konzept zu überprüfen und dem Umweltministerium vorzulegen. Daraufhin hatte die Kreisverwaltung das Abfallwirtschaftskonzept für die Zeitspanne 2014 bis 2024 erstellt.

Danach stehen weitreichende Änderungen und Entscheidungen für die Zukunft an. An erster Stelle führt die Kreisverwaltung die Neuausschreibung des "T plus"-Vertrags an; dieser ist nicht allein wegen seiner langen Laufzeit, sondern auch wegen der Kosten von 3,3 Millionen Euro im Jahr der wichtigste Vertrag in der Abfallwirtschaft des Zollernalbkreises. Die Neuausschreibung müsse daher "weitsichtig geplant werden und auf fundierten Daten basieren", heißt es in den Sitzungsunterlagen.

Unter anderem geht es um die angelieferten Mengen. Bisher war eine jährliche Mindestliefermenge von 15 000 Tonnen festgeschrieben. Da jetzt zunehmend der Schwerpunkt auf Müllvermeidung, Wiederverwendung und -verwertung gelegt wird, muss abgeschätzt werden, welche Abfallmengen ab 2025 noch verbrannt werden müssen.