Balingen Taverne in Ostdorf vor dem Neustart

Balingen-Ostdorf. In rund zwei Wochen, ab Donnerstag, 15. September, steht die Taverne an der Martin-Haug-Straße in Ostdorf wieder offen, und ab dann regulär donnerstags und freitags. Neben Getränken bieten Schuster und Putzu eine Vesperkarte, die nun um Pizzen und Flammkuchen ergänzt wird. Damit haben die Ostdorfer nach der Schließung der anderen Gaststätten im Ort zumindest an zwei Tagen in der Woche wieder eine Einkehrmöglichkeit.

Eröffnet hatte die Taverne im Sommer 2013. Länger als sieben Jahre hatte der Engstlatter Schuster davor das frühere Platzbauernhaus, das über 25 Jahre leergestanden hatte und zusehends verfallen war, aufwändig in Eigenleistung hergerichtet. In der früheren Scheune richtete er mit viel Liebe zum Detail den Gastraum der Taverne ein.

Über Zuspruch konnte sich Schuster, der die Taverne nebenberuflich zusammen mit seinen Söhnen betrieb, zunächst nicht beklagen: Vereine, Jahrgänger, die örtliche Feuerwehr schauten öfters vorbei. Mit Beginn der Sommersaison 2015 indes herrschte immer öfter Leere im Gastraum. Schuster zog die Konsequenz und beendete die regulären Öffnungszeiten; für geschlossene Gesellschaften indes blieb der Gastraum weiterhin zugänglich. Er habe "viel Herzblut und viel Arbeit" in das Projekt gesteckt, auch für ihn müsse sich das lohnen, begründete Schuster diesen Schritt damals.