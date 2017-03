Balingen Tausende Kratzer für jedes einzelne Ei

Also habe sie einen Bohrer gekauft und die Eier ausgeblasen. Dann werden sie im Backofen getrocknet und entfettet, anschließend mit Textilfarbe in einem Kochtopf mit Wasser gefärbt. "Anfangs waren die noch nicht so schön", sagt die Krankenschwester, "aber mit der Zeit wurde es besser."

Neben Textilfarbe werden zum Eierkratzen Messer benötigt. Wilkens benutzt meist eins aus einem Sägeblatt, aber auch mit alten Rasiermessern oder Teppichmessern könne man arbeiten. Nachdem die Farbe getrocknet ist, beginnt Marianne Wilkens die Motive in die Farbschicht zu kratzen. "Man kann das Ei auch mit verschiedenen Farbschichten färben." So ließen sich bunte Motive gestalten, indem man unterschiedlich tief kratze. Am Ende trage sie zum Schutz und für besseren Glanz einen klaren Lack auf die Eier.

Wer sich neu an die Kratztechnik wagt, dem empfiehlt Wilkens zunächst "einfache Motive, zum Beispiel eine Blume" zu wählen. Außerdem sei "Braun die optimale Farbe für Anfänger" – sie beruhige und sei eine Naturfarbe. Und sie rate immer, von unten nach oben zu kratzen: "Wenn sie platzen, dann unten."

Insgesamt hat Wilkens knapp 500 Eier gekratzt. Für ein Hühnerei benötige sie 1000 bis 3000 Kratzer – das entspreche etwa drei Stunden Arbeitszeit.

Marianne Wilkens präsentiert ihre gekratzten Eier und bietet sie zum Verkauf an bis Sonntag, 2. April, auf der Haigerlocher Ostereier-Ausstellung.