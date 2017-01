Balingen Tatsächlich: Immer noch Liebe

Balingen. Die Welt wird täglich ungerechter, das Geflecht aus politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten immer dichter. Vor diesem Hintergrund benennt Hagen Rether Strippenzieher, Strohmänner und Sündenböcke. Den sogenannten gesellschaftlichen Konsens hinterfragt er ebenso wie die herrschenden Systeme. Von der Religionsfreiheit über das Wirtschaftswachstum bis zur staatlichen Lizenz zum Töten kommt alles auf den Tisch.

Doch die Verantwortung tragen nicht "die Mächtigen" allein: Wir, ihre mehr oder weniger willigen Kollaborateure, müssen uns am eigenen Schopf aus der Komfortzone ziehen, um nicht in den Abgrund zu stürzen, den wir gemeinsam geschaufelt haben.

Der unbequeme Kabarettist entlarvt so manchen Volkszorn samt seiner Empörung auf "Die da oben" als Untertanentum oder als Unwillen, unsere eigenen, fatalen Gewohnheiten zu überwinden. Rethers ebenso komisches wie schmerzhaftes, bis zu dreieinhalbstündiges Programm infiziert das Publikum erstens mit der Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und zweitens mit der Erkenntnis, dass wir alle die Kraft zur Veränderung haben. In seinem Plädoyer für das Mitgefühl wird die Menschenliebe eines Kabarettisten deutlich, der an die Aufklärung und die Möglichkeit zur Umkehr glaubt.