Balingen Tatkräftig geblieben bis ins Alter

Der promovierte Jurist und Unternehmer war 1958 über die Landesliste in den Deutschen Bundestag eingezogen, dem er bis 1994 angehörte. Von 1970 bis 1979 war er Abgeordneter im Europaparlament. In Bonn und in der Union hatte sich Schwörer im Lauf der Zeit immer mehr Einfluss erarbeitet und setzte sich tatkräftig für die Region Südwürttemberg-Hohenzollern und den Wahlkreis ein.

Hermann Schwörer wurde 1982 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz und 1998 mit der Verdienstmedaille des Landes geehrt. 2009 erhielt er die Europamedaille.

Bareiß: Schwörer "immer ein Vorbild"