Balingen Tanz und Popkonzert in einem

Balingen. Böse war gestern. Heute meint das englische Wort "bad" so viel wie "cool" - Michael Jackson definierte es in seinem gleichnamigen Song 1987 neu. Das meinte auch Rasta Thomas, als er seine Tänzer "Bad Boys of Dance" nannte: Coole Kerle, die es einfach drauf haben. Sexy und unterhaltsam wie ein Pop-Konzert sollte Ballett sein, für ein junges Publikum.

Seit 2008 mischen Rasta Thomas und seine "Bad Boys of Dance" die Szene auf – "Rock the Ballet" definierte den klassischen Tanz neu. Die Idee ist so einfach wie genial: Zu Rock- und Pop-Songs bewegen sich Tänzer von Weltklasse vor aufregenden Videoprojektionen. Seit 2008 tourt die Tanz-Performance durch die Welt – rund eine Millionen Fans sahen die Show in mehr als 750 Aufführungen in mehr als 20 Staaten.

Mit großem Erfolg feierte im Sommer 2014 eine dritte "Rock the Ballet"-Produktion am Londoner West End Premiere. Handverlesene Songs aus internationalen Charts, charismatische Tänzer, atemberaubende Choreografien, großartige Videoprojektionen und sexy Kostüme: Bei "Rock the Ballet" dreht sich alles um große Songs und großartiges Tanzen. Eine Mega-Party, in deren aufgeheizter Atmosphäre die Tänzer wie ein Energy-Drink wirken, der das Publikum 90 Minuten lang mit Power versorgt.