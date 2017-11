Balingen Tango und Fresh Folk

Zunächst ist am Samstag, 11. November, ein Abend rund um den Tango. Um 18 Uhr ist Workshop für Anfänger, für den man sich unter k.spiegl@gmx.de anmelden kann. Ab 20 Uhr spielt das Trio De La Plata auf. Es wurde durch seine Arbeit mit Größen des Tango Argentina wie Jury Ruks, Adrian Rodriquez oder Roger Helou bekannt. Danach ist ein Tanzfest mit Tango-DJane Kirsten.

Am Sonntag, 12. November, gastieren ab 17 Uhr Steve Crawford & Sabrina Palm mit "Fresh Folk from Scotland". Gemeinsam mit der Bonner Fiddlerin Sabrina Palm präsentiert der junge Schotte Musik aus seiner Heimat. Mit seiner einfühlsamen Stimme entführt er die Zuhörer in die Weiten des schottischen Hochlands. In den Liedern geht es um Liebe und Tod, die See und die Berge. Die beiden Musiker ergänzen sich perfekt und wollen so die Grundlage für einen schönen Abend schaffen.