Balingen Tag für Tag gehen rund 100 Hilferufe ein

Zollernalbkreis. Im 24-Stunden-Betrieb muss rechnerisch alle 15 Minuten ein Notruf abgearbeitet werden. "Ich bin froh, dass wir in der integrierten Leitstelle Zollernalb über sehr gut ausgebildetes Personal verfügen", sagt der DRK-Kreisvorsitzende Heiko Lebherz. "Die vielen Notrufe werden feuerwehrtechnisch und rettungsdienstlich professionell abgefragt und umgehend bearbeitet beziehungsweise alarmiert." Der Rettungsdienst war 2016 bei rund 42 000 Einsätzen gefordert, davon in 5200 Fällen gemeinsam mit einem Notarzt.

"Im Zollernalbkreis verfügen wir über ein sehr gutes Rettungssystem", sagt Rettungsdienstleiter Dieter Fecker und erinnert an die Erste Hilfe durch die vielen Helfer-vor-Ort-Gruppen der DRK-Ortsvereine, die in mehr als 2500 Fällen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt haben. "Gemeinsam mit dem DRK-Rettungsdienst bilden die ehrenamtliche Helfer eine perfekte Rettungskette zum Wohl der Patienten", betont Fecker.

Die Feuerwehren im Zollernalbkreis mussten zu 204 Bränden ausrücken und konnten hierbei 59 Menschenleben retten. 169 Brände waren sogenannte Kleinbrände. Hier konnte die Feuerwehr durch ein rasches Eingreifen größere Brandschäden verhindern. Dies sei nur möglich gewesen, weil im Zollernalbkreis in nahezu jedem Ortsteil eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr besteht: "Spätestens zehn Minuten nach Eingang eines Notrufs ist das erste Feuerwehrfahrzeug an der Einsatzstelle", erläutert Kreisbrandmeister Stefan Hermann. Auch zur technischen Hilfe, beispielsweise nach Verkehrsunfällen, wurden die Feuerwehren im vergangenen Jahr 558-mal alarmiert. Hierbei habe die Feuerwehr 95 Menschen und zwölf Tiere gerettet. "Wir sind stolz darauf, dass die Feuerwehren ständig einsatzbereit sind und dass wir im vergangenen Jahr so viele Menschen aus Lebensgefahr retten konnten", betont Kreisbrandmeister Stefan Hermann. Bei Bränden kam für zwei Menschen jede Hilfe zu spät. Bei Verkehrsunfällen und Arbeitsunfällen mussten die Feuerwehren 19 Tote bergen.