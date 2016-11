Balingen Tafelladen freut sich über Lebensmittel

Um dies zu finanzieren, hatten die TG-Schüler bereits in der Klassenstufe 11 Altpapier, Altmetall und Weiße Ware gesammelt. Mit dem Erlös aus der Recyclingaktion konnten die benötigten Lebensmittel bezahlt werden.

Bestens ausgestattet ging es daher Mitte Oktober aufs Meer und zu Tagesausflügen an verschiedene Orte und Sehenswürdigkeiten an Land. Am Ende der Reise waren nicht alle Lebensmittel aufgebraucht. Schnell war daher die Idee geboren, diese der Balinger Tafel zu spenden.

Dort freute man sich über das Engagement der Schüler: Die Mitarbeiter der Tafeln bedankten sich bei den Überbringern Felix Schenk, Patrick Bauser und Klassenlehrer Markus Butz.