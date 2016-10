Balingen Täglich geht ein Türchen auf

Vereine, Kindergärten, Schulen, soziale oder karitative Einrichtungen haben im Dezember die Chance auf finanzielle Unterstützung eines Projekts. Wie das geht? Bis spätestens 30. Oktober kann ein geplantes und förderwürdiges Projekt eingereicht werden. Eine Jury schaut sich die Vorschläge an und entscheidet, welches Vorhaben in welcher Höhe gefördert wird. Möglich sind bis zu 500 Euro pro Projekt.

"Wir starten in diesem Jahr eine neue Aktion in Kooperation mit dem Schwarzwälder Boten", erklärt Ralf Hirmer, Leiter der Kommunikation der Sparkasse Zollernalb. Wichtig sei dabei, dass die Aktion gemeinnützige und ehrenamtliche Projekte fördere und dadurch möglichst vielen Menschen im Zollernalbkreis zugute komme.

Damit, so Hirmer weiter, bleibe die Sparkasse einer Eigenschaft treu, die sie schon seit 180 Jahren auszeichne: "Die Lebensvielfalt und die wirtschaftliche Entwicklung in der Region voranzubringen, zum Wohle aller Menschen in der Region."