Balingen Swing und fröhlicher Party-Sound

Nach diesem klangvollen Einstieg schlug die Band etwas ruhigere Töne an – mit einer Eigenkomposition. Gitarrist Martin Hanisch hatte die Ballade "Niederländisch Tirol" im Sommerurlaub mit seiner Freundin in Österreich verfasst, als die beiden wegen der gut gelaunten, etwas lauteren niederländischen Zeltnachbarn keinen Schlaf finden konnten.

Anschließend bewiesen die Trompeter der Band eindrucksvoll ihr Können und ihre technischen Fähigkeiten. Angelehnt an Miles Davis’ "Sketches of Spain" gaben sie das klassische "Concierto de Aranjuez" neu interpretiert und in atemberaubenden Tempo zum Besten.

Eine kleine Pause zum Luftholen bescherte den Musikern die Preisvergabe des BigbandWettbewerbs. Die Jury, die sich aus Vertretern der Bundeswehr und weiteren Musikern zusammensetzte, ehrte nicht nur die Bands, sondern verlieh auch Sonderpreise für herausragende Einzelleistungen. Instrumente und Aktionstage mit der Bigband der Bundeswehr gehörten zu den Preisen. Betont wurde, dass die Leistung der Bands, die am Wettbewerb teilnahmen, durchweg sehr gut gewesen seien. Den ersten Platz belegte das Pennson Jazz Orchestra aus Heidenheim.

Zum Abschluss war die Bigband der Bundeswehr noch mal gefragt und sorgte mit Stücken des Erfinders des "Happy Party Sounds", James Last, für gute Stimmung. Das begeisterte Publikum klatschte die Band für eine Zugabe zurück auf die Bühne. Mit "Purple Rain" endete das Konzert mit ruhigen Klängen – und anstelle von Feuerzeugen hielten die Zuhörer ihre eingeschalteten Handys hoch.