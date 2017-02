Balingen SV Roßwangen hat neues Vereinsheim fest im Auge

Geplant ist der Wiederaufbau des "Hüttles" an gleicher Stelle und im selben Umfang, wie die SV-Vorsitzende Melanie Butz im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Die markanteste Änderung von außen: der verlegte Haupteingang. Dieser führt nicht mehr an der Gebäudeseite entlang, sondern man betritt von der Zufahrtsseite her das mit einem Pultdach versehene Sportheim. Neu konzipiert wurde auch der Innenraum: neben einem großen Gastraum wird es nun eine Küche mit Tresen und einem Lager geben. Ein Spielerzimmer und Toiletten, darunter eine, die barrierefrei erreichbar ist, sowie ein Nebeneingang, wo früher der Haupteingang war, komplettieren die Räumlichkeiten. Garagen sind nach wie vor im Untergeschoss untergebracht.

Ob nicht auch Duschen denkbar wären, wollte Heide Herrmann bei der Vorlage des Grundrisses wissen. Die hätte der Verein zwar auch gerne gehabt, allerdings hat da die Versicherung ein Wörtchen mitzureden. Diese zahle nämlich nur, wenn der Neubau maximal zehn Prozent größer wird, erklärte SV-Vorsitzende Melanie Butz.

Die Arbeiten für das neue Vereinsheim sollen laut Butz im April oder Mai beginnen, das grüne Licht des Bauamts zum Baugesuch vorausgesetzt. Was es kosten wird, könne man derzeit nicht definitiv sagen, so Butz, dies auch deshalb, weil der Innenausbau noch nicht fertig geplant sei. Fest stehe, dass der Wiederaufbau nach der Einigung mit der Versicherung gesichert sei. Fest stehe aber auch, dass für den Wiederaufbau des Vereinsheims weiterhin Spenden benötigt würden. Einen Teil der Arbeiten werden die Vereinsmitglieder in Eigenleistung übernehmen.