(em/ths). Gleich mehrere Nachholspiele standen in den Kreisligen A und der Kreisliga B1 an. KREISLIGA A1 FC Pfeffingen – Jadran Balingen 2:0 (0:0). Dank eines Doppelpacks von Pascal Schneider (76./90.) hat sich Pfeffingen in der Tabelle auf Rang sechs vorgeschoben und den Rückstand auf das fünftplatzierte Jadran auf zwei Zähler verkürzt. KREISLIGA A2 Einen Wechsel an der Tabellenspitze gab es in der Kreisliga A zu verzeichnen. Mit einem nie gefährdeten 7:2-Auswärtserfolg in Wessingen hat der SV Gruol die Tabellenführung übernommen und den spielfreien TSV Boll auf Platz zwei verwiesen. Im Tabellenkeller punktete Gauselfingen punkten. Auch Aufsteiger Weilheim/Friedrichstrasse punktete gegen Rangendingen/Stetten. TSV Gauselfingen – FC Grosselfingen 3:0 (1:0).Einen wichtigen Sieg im Überlebenskampf landete Gauselfingen landen. Durch den 2:0 Heimerfolg gegen Grosselfingen verkürzte der TSV den Abstand auf die Mannschaften des hinteren Mittelfeldes. Gauselfingen war um einer frühe Führung bemüht, doch erst kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Marco Brand für das 1:0. Nach der Pause erhöhte Pascal Amann auf 2:0 (62.), ehe Kevin Gugel in der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand sorgte. FC Wessingen – SV Gruol 2:7 (0:3).Der Gast war von Beginn an tonangebend und gestaltete die Partie überlegen. In der Folge gab es eine Fülle guter Möglichkeiten. Bereits in der Anfangsphase vergab der SVG einen Elfmeter. Nach knapp einer halben Stunde fil der erste Treffer zum 0:1. Danach hatte der FCW nichts mehr entgegen zu setzen und Gruol erhöhte bis zur Halbzeit auf 3:0. Die Freihof-Kicker diktierten auch nach der Pause das Geschehen und bauten sukzessive ihren Vorsprung, der sogar noch hätte höher ausfallen können, bis uzm 7:2-Endstand aus. SG Weilheim/Friedrichstraße – SG Rangendingen/Stetten 4:2. (1.0). Das Spiel zwischen dem Aufsteiger und den Gästen war umkämpft. Denn die 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Dennys Noll (37./57.) glichen die Gäste Treffer von Alexander Schweizer (53.) und Armin Heckhoff (58.) zum 2:2 aus. Doch Frank Stauß brachte die Hausherren nach 75 Minuten erneut in Führung, ehe Noll mit seinem dritten Treffer an diesem Tag zum 4:2 (80.) für die Entscheidung sorgte. KREISLIGA B1 In der Kreisliga B1 standen ebenfalls drei Nachholspiele an. Das Spitzenspiel zwischen dem SV Unterdigisheim und dem FC Onstmettingen endete 1:0 für die Gäste, die sich damit auf Rang zwei schoben. Derweil muckten unten die Kellerkinder auf: Schlusslicht SV Tieringen II knöpfte dem Drittletzten SV Heinstetten beim 1:1 einen Zähler ab, und der Tabellenvorletzte FC Winterlingen II feierte mit dem 5:1 gegen die SpVgg Truchtelfingen seinen zweiten Saisonsieg. SV Unterdigisheim – FC Onstmettingen 0:1 (0:0). 0:1 Lukas Vollmer (62.). SV Tieringen II – SV Heinstetten II 1:1 (1:0). 1:0 Julien Streicher (25.), 1:1 Jan Steidle (60.). FC Winterlingen II – SpVgg Truchtelfingen 5:1 (2.0). 1:0 Durim Abazi (15.), 2:0 Kristian Draskovic, 3:0 Cengiz Bal (49.), 3:1 Sahin Yildirim (60.), 4:1 Burim Abazi (82.), 5:1 Kristian Draskovic (88.).