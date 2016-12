Balingen Stuttgarter Entwurf ganz vorne

Balingen. Wie dieser und die anderen für den Wettbewerb eingereichten Entwürfe aussahen, konnten sich am Wochenende Interessierte in den Konferenzräumen der Stadthalle ansehen.

Einen ganzen Tag lang hatte sich ein Preisgericht mit den Kandidaten der Endrunde beschäftigt. Eingereicht wurden in den von der Junginger Firma Denkinger organisierten Wettbewerb insgesamt 15 Entwürfe. In einem ersten Rundgang waren sechs Arbeiten ausgeschieden, da diese aus Sicht der Stadt und der Baufirma nicht zielführend waren, erklärte Balingens Bauzedernent Michael Wagner. Fünf kamen in die Endauswahl. Am Ende vergab die Jury drei Preise und zwei Anerkennungen.

Für den Stuttgarter Entwurf sprach laut Wagner zum einen eine bessere Grundrissgestaltung gegenüber dem drittplatzierten Büro aus Ostfildern, Kauffmann Theilig & Partner. Gegenüber dem Zweitplatzierten, dem Münchener Büro nbundm*, waren es die überwiegend außen liegenden Bäder, die natürlich beleuchtet wie belüftet werden können, die den Ausschlag gegeben haben.