Balingen Stürmische Zeitenund zwei Jakob Huzel

Balingen-Heselwangen. Als "Pädagoge mit Leib und Seele" will Adolf Klek dazu beitragen, jungen und erwachsenen Menschen ihre Welt zu erschließen. Viele Publikationen hat er deshalb in den vergangenen Jahren veröffentlicht. Nun ist sein neuestes Buch erschienen: "In Alt-Balingen für eine neue Zeit – Die beiden Rebellen Jakob Huzel und ihr Umfeld".