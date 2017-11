Balingen. Um grundsätzliche Fragen rund um das Thema Internet und Datensicherheit geht es in dem Stück "Netzwelt", das das Landestheater Tübingen am Mittwoch, 6. Dezember, in der Balinger Stadthalle auf die Bühne bringt. Beginn ist um 20 Uhr im Großen Saal, vorab findet von 19.30 Uhr an ein Einführungsvortrag im Kleinen Saal statt. Das Stück basiert auf dem Psychothriller "The Nether" von Jennifer Haley. Zum Inhalt: Die Ermittlerin Morris will den Geschäftsmann Sims überführen, der in der virtuellen "Netzwelt" seinen Kunden ermöglicht, mittels anderer Identitäten alle ihre geheimen Fantasien auszuleben – auch die verbotenen. Bald wird die Frage nach dem richtigen Handeln im virtuellen Raum immer schwerer zu beantworten. Was hat Vorrang: das Recht auf Privatsphäre oder die Notwendigkeit der Überwachung? Karten sind unter anderem an der Theaterkasse der Balinger Stadthalle, Telefon 07433/9 00 84 20, erhältlich.