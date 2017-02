Balingen Studium Initiale: Einzigartiges Projekt

"Über die Vhs sprechen wir Personen an, die wir sonst nicht hätten ansprechen können", liefert Otto Kurz einen Grund für die Kooperation. "Wir stärken auch die Region", weist Hochschul-Rektorin Inge Mühldorfer auf einen weiteren hin. Denn über das Studium Initiale biete sich die Chance, zusätzlich Fachkräfte zu bekommen und diese entsprechend dem Motto "Lebenslanges Lernen" weiterzubilden. "Dies stärkt auch die Wirtschaftskraft", so Mühldorfer weiter. Für sie liegt es deshalb nahe, das Angebot in absehbarer Zeit auszuweiten und auch Flüchtlinge einzubeziehen. "Dafür brauchen wir aber Sponsoren", gab sie zu bedenken.

Auch für Oberbürgermeister Helmut Reitemann ist der Wissenstransfer von der Hochschule an die Firmen wichtig. Diese klagten immer wieder über den Fachkräftemangel, habe er in Gesprächen erfahren. Hinsichtlich der Kooperation Hochschule – Volkshochschule ist er überzeugt: "Darauf wartet die Wirtschaft."

Dass das Studium Initiale seine Berechtigung hat, machte Michael Bosch, Rektor der wissenschaftlichen Weiterbildung an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, nicht nur daran fest, dass Mathematik fast überall gebraucht werde. Immer wieder hätten ihm Personen bestätigt, dass ihnen das Studium Initiale im Beruf oder beim Studium geholfen habe.