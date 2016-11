Unter der Leitung von Kreisfachberater Markus Zehnder und Christian Kugler haben Baum- und Fachwarte des Zollern­albkreises mit Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins Erzingen alte Streuobstbäume am Geischberg ausgelichtet und wieder in Form geschnitten. Im Anschluss wurden die Helfer vom Obst- und Gartenbauverein Erzingen in der Geischberghalle bewirtet. Foto: Privat