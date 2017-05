Balingen Streichen verpasst Aufstieg in Landesliga

Die Gastgeber, unterstützt von rund 400 Zuschauern in der gut gefüllten Schelztor-Sporthalle legten gleich mächtig los und lagen nach knapp sechs Minuten bereits mit 5:2 in Führung. Esslingen profitierte in der Folgezeit auch von den vielen Zeitstrafen gegen die Gäste (insgesamt sechs in der ersten Halbzeit) und spielte im ersten Spielabschnitt fast immer in Überzahl. So war es nicht verwunderlich, dass die Gastgeber ihre Führung kontinuierlich ausbauten. Beim 12:5 (15.) betrug der Vorsprung bereits sieben Tore; und diesen verteidigten die Neckarstädter auch bis zur Pause mit dem 19:12-Halbzeitstand. So waren schon nach dem ersten Durchgang die Chancen des TV Streichen auf ein Minimum gesunken.

Trotzdem gaben Streichen nicht auf, und versuchte nach der Pause wieder in die Partie zurück zu finden. Als Simon Flügel per Siebenmeter den Rückstand beim 15:20 (34.) auf fünf Treffer eindampfte war die Chance da, noch näher heran zu kommen, da Esslingen zu diesem Zeitpunkt dann in Unterzahl agierte.

Doch es waren dann die Esslinger, die ihre Führung wieder ausbauten und spätestens beim 24:16 (41.) für die Vorentscheidung sorgten. Aber Streichen gab sich noch nicht geschlagen. Simon Flügel mit einem Doppelpack und Nils Mayer brachten die Gäste beim 19:24 (44.) wieder etwas heran. Aber eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Cedric Dörr bedeuteten dann das Ende der kurzen Hoffnungsphase für den TVS.