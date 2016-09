15- bis über 40-Jährige beteiligten sich an der Kunstaktion, darunter Schüler, Studenten und professionelle Sprüher. Auch der eritreische Künstler Mulugeta Tekle hat ein Kunstwerk unter einer der Eyachbrücken geschaffen. Philipp Wäschle, Schüler und leidenschaftlicher Sprüher, freute sich über die Möglichkeit, sein Graffiti legal an einem öffentlichen Platz anzubringen. Marc Prausch, der ebenfalls seinen Teil zur "Gallery 23" beigetragen hat, freut sich, dass so die Street Art gefördert wird.

Passanten verfolgten interessiert das Geschehen unter den Brücken. Seit die Kunstwerke fertig sind und das Grau unter einer oder mehreren bunten Lackschichten verschwunden ist, gibt es nun einen Grund mehr, zu Fuß oder mit dem Fahrrad an der Eyach entlang zu flanieren.