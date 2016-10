Balingen Strasser-Parkplätze sind bald fertig

Die Fläche ist in den vergangenen Tagen geschottert, gewalzt und mit einer wassergebundenen Schicht versehen worden. Ebenso wurde die Zufahrt von der Stingstraße her asphaltiert. Was noch fehlt ist der Zaun, der die Parkfläche vom Rest des Areals abgrenzt und für eine gewisse Sicherheit sorgen soll. Dieser wird laut Köhler von Montag nächster Woche an angebracht. Probleme in der anbrechenden kalten Jahreszeit erwartet Köhler nicht; auf der Parkfläche werde es einen regelmäßigen Winterdienst geben.

Damit werden die 56 Stellplätze auf dem Strasser-Gelände pünktlich zum Beginn der Bauarbeiten im gegenüberliegenden Parkhaus fertig, das vor allem von Mitarbeitern der Arbeitsagentur und des Landratsamts genutzt wird, grundsätzlich aber auch allen anderen offen steht. Die Arbeiten, die bis Mai 2018 andauern, bedeuten dort den Wegfall von rund der Hälfte der 360 Parkplätze.