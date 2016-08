Balingen Strasser-Areal: Stadt bereitet große Umfrage vor

Für die Befragung soll nun in Abstimmung mit dem Gemeinderat der Fragebogen erarbeitet werden, der den Balingern vorgelegt wird. Man wolle damit "möglichst viele Leute" erreichen, sagt Baudezernent Wagner, um ein breites Meinungsbild zu erhalten. Zusätzlich zu dieser Befragung seien durchaus auch Versammlungen und Info-Abende zu den beiden derzeit vorliegenden Konzepten für dieses innenstadtnahe und damit für die Zukunft Balingens bedeutende Gelände denkbar. Die Ergebnisse der Befragung könnten, wenn alles schnell gehe, vielleicht im Oktober vorliegen.

Grundsätzlich begrüße er den mittlerweile breiten Diskussionsprozess, der um das Strasser-Areal in Balingen begonnen habe, sagt Wagner. Auch wenn es für die Stadtverwaltung mit sehr viel Arbeit verbunden sei, sei es wichtig, die Bürger in dieses Projekt einzubeziehen. Wagner meint zudem, in den vergangenen Wochen einen "Stimmungswandel" feststellen zu können: Das PMG-Konzept, das im Dezember 2015 öffentlich vorgestellt wurde, sei in der Bevölkerung zunächst sehr positiv aufgenommen worden; mit der Idee des Eyach-Viertels gebe es nun aber eine starke Konkurrenz.

Klar und nur folgerichtig sei es nun, so Wagner, dass die Stadtverwaltung und der Gemeinderat vor der Entscheidung für eine der beiden Konzepte sich die Wünsche der Balinger genau anhören und abfragen wollten: "Wir wollen niemanden etwas vor die Nase setzen, was eigentlich nicht gewollt ist."