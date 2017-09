Balingen Straßen, Rathausplatz und Damen-Umkleideräume

Balingen-Weilstetten. Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat der Weilstettener Ortschaftsrat nun seine Wünsche für das nächste Jahr formuliert. Positiv aus Sicht des Gremiums: Für die Erschließung weiterer Bauplätze in den Neubaugebieten Obere Breite in Weilstetten und Oberer Brühl in Roßwangen sind die erforderlichen Gelder bereits eingestellt.