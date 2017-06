Balingen Strafbefehl wegen "Polenböller"

Dieser wurde am Donnerstag vor dem Balinger Amtsgericht verhandelt. Und der Angeklagte hatte Erfolg: Das Verfahren wurde gegen eine Zahlung von 300 Euro eingestellt.

Der 45-Jährige schilderte zunächst die Geschehnisse an Silvester 2016 aus seiner Sicht: So sei er am Nachmittag mit zwei Freunden am Bahnhof an einer Gruppe Jugendlicher vorbeigekommen, die einen Böller gezündet hatten. Er zeigte sich von der Wucht der Explosion angetan, weshalb ihm die Jugendlichen vier Böller zusteckten.

Kurz vor Mitternacht sei er mit den Freunden zur Stadtkirche gegangen und habe dort einen so genannten "Polenböller" gezündet, was aber Polizeibeamte auf den Plan rief. Sie nahmen ihm die restlichen Knaller ab.