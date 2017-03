Balingen Sternschnuppen in 3D dargestellt

In Stuttgart überzeugten Antonio Schmusch (Dotternhausen) von der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen und Moritz Wolf (Geislingen) vom Rosenfelder Progymnasium mit ihrem Projekt die Jury im Bereich Geo- und Raumwissenschaften. Im Sommer 2016 hatten die 16-Jährigen den Meteorstrom der Perseiden an zwei rund 15 Kilometer voneinander entfernten Orten jeweils mit einer lichtempfindlichen Kamera aufgenommen. Um möglichst viele Meteore nachzuweisen, hatten sie den gleichen Himmelsabschnitt gefilmt – und insgesamt rund 300 Leuchterscheinungen gefunden.

Neu ist die sogenannte "stereoskopische 3D-Darstellung" des Meteorstroms. Mit einer Virtual-Reality-Brille oder einem 3D-Monitor lässt sich in Echtzeit ein räumlicher Eindruck des Naturschauspiels und des Sternenhimmels dahinter gewinnen.

Dazu berechneten die Schüler die Flugbahnen von neun ausgewählten Meteoren: Sie flogen in einer Höhe zwischen 78 und 135 Kilometern über dem Erdboden, hatten Geschwindigkeiten zwischen 38 und 97 Kilometern pro Sekunde, und die Längen der Flugbahnen lagen zwischen 32 und 72 Kilometern. Diese Daten werden benötigt, um mögliche Einschlagsorte auf der Erde zu ermitteln, wenn sich Materie aus dem Weltraum unserem Planeten nähert.