Balingen "Sterbende möglichst wohnortnah versorgen"

Zollernalbkreis. Ein stationäres Hospiz bietet sterbenskranken Menschen, die nicht zu Hause betreut werden können, palliative Versorgung, würdevolle Pflege und individuelle Begleitung auf ihrem letzten Weg. Bisher gibt es im Zollernalbkreis noch kein solches stationäres Hospiz. "Bei diesem ersten Runden Tisch waren aber alle der Meinung, dass eine solche Einrichtung im Kreis nötig ist", sagt Seisser im Gespräch mit unserer Zeitung. "Der Bedarf dafür ist vorhanden", dies bestätigten auch die vier Hospizgruppen im Kreis. Seisser: "Es ist natürlich nicht schön, wenn wir Leute in andere Landkreise verweisen müssen."

Moderiert von Landrat Günther-Martin Pauli, diskutierten bei der Versammlung die Vertreter der Hospizgruppen und deren Fördervereinen, der Kirchen sowie des Sozialwerks Hechingen und des Sozialdiensts des Zollernalbklinikums.

Landrat Pauli, so heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts, habe das große Interesse des Landkreises an einem stationären Hospiz im Zollernalbkreis unterstrichen. Die würdevolle Begleitung und bestmögliche Versorgung von Sterbenden sowie deren Angehörigen sei ihm auch ganz persönlich ein Herzensanliegen. Pauli: "Schwerstkranke und Sterbende müssen in den letzten Lebenstagen wohnortnah versorgt werden können."