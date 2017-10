Balingen Steps und Tanzschritte zu swingender Musik

Taktsicherheit und Figurenreichtum

Im Workshop wurde auf Bekanntes aufgebaut. So erhielten alle Teilnehmer, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, schnell ein Gefühl für ihren persönlichen Leistungstand. Die Musik, mal swingend, mal rockig, und die angenehme Atmosphäre waren Spaß pur. Am Ende des dreistündigen Trainings waren alle zwar erschöpft, aber zufrieden.

Im Anschluss des Workshops fand die Abnahme des Tanzsportabzeichens Boogie Woogie statt. Die dreiköpfige Jury prüfte Taktsicherheit, Tanztechnik, Figurenreichtum und die Sicherheit im Führen und Folgen – große Herausforderungen an acht Mitglieder der Boogie-Freunde Balingen, die das bronzene Abzeichen ertanzen wollten, und an sechs Mitglieder, die das silberne Abzeichen anstrebten und auch erhielten. Den erfolgreichen Tag ließen die Mitglieder im Vereinsheim Frommern ausklingen. Ab Freitag, 18. November, beginnt in der Gymnastikhalle der Schulturnhalle in Frommern wieder ein Anfängerkurs. An zehn Abenden werden der Boogie-Grundschritt mit verschiedenen Varianten und Tanzfiguren erlernt. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 07433/2 16 97 oder per Mail an 1.Vorsitzender@boogie-freunde-Balingen.de.