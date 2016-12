Balingen Stephan Reuß steht zu seiner Zusage

Balingen (det). Nachdem Lukas und Annika im September zur Welt gekommen waren, habe er sich schon Gedanken gemacht, ob er an seinem Wunsch, in Frommern Ortsvorsteher zu werden, festhalten solle. Denn die Kinder bedeuten "eine große Aufgabe". Inzwischen sieht Reuß aber keinen Grund, von seinem Wort, das er der CDU- und FDP-Fraktion im Ortschaftsrat hinsichtlich seiner Kandidatur gegeben habe, abzurücken. Der 33-Jährige geht aber auch davon aus, dass die beiden Fraktionen sich an ihre Zusage halten.

Sollte er gewählt werden, habe er als Ortsvorsteher die Möglichkeit, die Zukunft seiner Kinder mitzugestalten, so Reuß, der in Balingen wohnt. Das gelte vor allem bei Kindergarten- und Schul-Fragen.

Der zweite Kandidat ist Sascha Laubengeiger (wir berichteten).