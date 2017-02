Balingen Stengel leitet nun die Stadtplanung

Stengel, die in Balingen lebt, hat hier auch ihre Ausbildung zum gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst absolviert. Nach einem Studium an der Fachhochschule in Kehl war sie zunächst beim Landratsamt Freudenstadt tätig, ehe sie nach Balingen zurückkehrte. Nach einer Station im Hauptamt arbeitet sie seit dem Jahr 2000 im Amt für Stadtplanung und Bauservice. Als stellvertretende Amtsleiterin war sie besonders für die Bereiche Bauleitplanung, Stadtentwicklung, Sanierung und Einzelhandelskonzeption verantwortlich. Daneben leitet sie die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Aufgrund ihres umfangreichen Fachwissens und der langjährigen Berufserfahrung wurde ihr nun die Leitung des Amts mit rund 20 Mitarbeitern übertragen.

Zu ihrer Stellvertreterin wurde Annette Stiehle bestellt, die als Architektin seit Oktober 2016 bei der Stadt Balingen beschäftigt ist und beim Amt für Stadtplanung und Bauservice insbesondere als Projektleiterin für die Gartenschau 2023 fungiert. Daneben gehören aber auch die Stadterneuerung sowie die Beratung von Bauherren und Architekten zu ihrem Aufgabengebiet. Mit dieser personellen Neuausrichtung wolle man die anstehenden Aufgaben im Bereich der Stadtentwicklung und insbesondere der Gartenschau 2023 angehen, so Oberbürgermeister Helmut Reitemann.