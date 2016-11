Balingen Stellt die Waage richtig: Machtprobe bei Bizerba

Am 17. Februar 1956 waren Imdahl, Becker und Bezirkssekretär Willi Bleicher in Balingen, um die Angelegenheit mit dem Betriebsrat zu besprechen. Alle drei wollten auch die Betriebsversammlung besuchen, die Wilhelm Kraut junior just an diesem Tag einberufen hatte, um das neue Tarifsystem zu erklären.

Die Gewerkschaftsbosse wurden erkannt und aufgefordert, Versammlung und Firmengelände zu verlassen. Als sie das nicht taten, halfen unternehmertreue Angestellte mit Tritten nach. "Mit brutaler Gewalt wurden wir durch die schmale Tür hindurchgedrängt, wobei der Kollege Bleicher, auf der Türschwelle stehend, wiederholt in den Hintern getreten wurde", hat Ludwig Becker den Vorfall beschrieben. Er selbst sei gestürzt und am Boden liegend getreten worden.

Nach dem Rauswurf mobilisierten Becker, Bleicher und Imdahl ihre Kollegen. Eine Konferenz des Landesbezirksvorstands der IG Metall in Stuttgart rief zur Sternfahrt nach Balingen auf. Elf Berufsgewerkschaften und der DGB schlossen sich dem Aufruf an. In Mannheim legten am 22. und 23. Februar Arbeiter in den Motorenwerken und bei Daimler-Benz aus Protest kurzzeitig die Arbeit nieder. In 128 Bussen und vier Sonderzügen rollten am 25. Februar 1956, einem Samstag, 10 000 bis 12 000 Gewerkschafter – die Angaben variieren – aus ganz Baden-Württemberg nach Balingen. Die Kundgebung platzte mitten in den baden-württembergischen Landtagswahlkampf.

Der Marktplatz rund um die Stadtkirche war viel zu klein, um alle Teilnehmer zu fassen. Sie drängten sich noch in den Nebenstraßen. Als Redner kam Fritz Strothmann vom Hauptvorstand der IG Metall in Frankfurt. Er schimpfte über den "Unternehmer­terror" in der "Unkrautfabrik". Ludwig Becker stellte einen Katalog mit Forderungen vor, darunter das Recht zum Einzug der Gewerkschaftsbeiträge im Betrieb und die Entlassung der "Schläger".

Der Kundgebung schloss sich ein Umzug an. Polizei und Gewerkschaft hatten sich auf die Route vor Beginn der Veranstaltung verständigt. Das Bizerba-Werksgelände lag nicht an der Umzugsstrecke. Die Demonstranten marschierten in Zehnerreihen, an der Spitze ein Musikwagen aus Schwenningen, die Friedrichstraße hinunter bis zur Schlossstraße und kehrten im Bogen über Neue Straße, Auf dem Graben und Friedrichstraße zur Stadtkirche zurück. Nach den Schlussworten löste sich die Versammlung auf.

In den Tagen danach ging es hoch her in Balingen. Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände in Köln ließ noch am Wochenende in einer Stellungnahme wissen, dass sie sich von örtlichen Einzelfällen nicht in ihrer positiven Haltung gegenüber den Gewerkschaften beeinflussen lasse. Bizerba versuchte, die Meinungshoheit wiederzugewinnen, mit einer Erklärung, die am Sonntag verbreitet wurde. Das Unternehmen äußerte "Bedauern und Entrüstung" und wies die "haltlosen und verleumderischen Behauptungen" zurück. In einer Belegschaftsversammlung am 29. Februar legte Bizerba nach. Der 13-köpfige Bizerba-Betriebsrat distanzierte sich in einer schriftlichen Erklärung von der "Hetzpropaganda" der IG Metall, und etwa hundert Arbeitsjubilare der Waagenfabrik protestierten "mit aller Entschiedenheit" gegen die IG Metall.

Der Albstädter IG-Metall-Sekretär Manfred Imdahl gab sich unversöhnlich. Über Sympathiebekundungen in einem Betrieb, in dem Mitarbeiter ihre Meinung nicht äußern dürften, müsse sich niemand wundern, schrieb er in einer Erklärung am 5. März. Imdahl führte das Beispiel eines Gewerkschaftsmitglieds an, dem nahegelegt worden sei, sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen, um eine Kündigung zu vermeiden. Ihm wurde vorgehalten, in einer Versammlung der IG Metall "an Maßnahmen der Betriebsleitung Kritik geübt" und damit über "innerbetriebliche Angelegenheiten in der Öffentlichkeit gesprochen" zu haben.

Bizerba reagierte mit einer weiteren Stellungnahme: Imdahl verschweige, dass der Androhung der Kündigung eine "schwere arbeitsrechtliche Verfehlung" vorangegangen sei. Die Fronten waren verhärtet.

Erst Monate später lenkten beide Seiten ein. Bundesvorstandsmitglied Olaf Radke handelte einen außergerichtlichen Vergleich aus, von dem der Frankfurter Hauptvorstand und die Stuttgarter Bezirksleitung der IG Metall sowie Bizerba mit Zeitungsanzeige am 1. Dezember 1956 Kenntnis gaben. Die IG Metall äußerte Bedauern über die "persönlichen Vorwürfe und kränkenden Äußerungen gegen Herrn Wilhelm Kraut jun. und gegen die Herren der Geschäftsleitung", Wilhelm Kraut und die Geschäftsleitung verurteilten die "tätlichen Übergriffe gegen Vertreter der Gewerkschaft". Beide Seiten vereinbarten die "Normalisierung der Beziehungen".

Die Firma Bizerba hat bis heute darauf verzichtet, die Ereignisse von 1956 in historischer Sicht zu kommentieren. Auch in der Jubiläumsfeier im Jahr 2016 ist diese Episode ihrer langen Firmengeschichte unerwähnt geblieben. Die IG Metall bescheinigt ihrer Aktion im Rückblick Wirkung: "Nur noch selten getrauten sich Unternehmer später, die Teilnahme von Gewerkschaftsbeauftragten an Betriebsversammlungen zu verhindern", heißt es in einer Festschrift der IG Metall Baden-Württemberg.