Balingen Stein und Pylone fliegen auf den Lochenpass

Balingen-Weilstetten. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei um kurz vor 6 Uhr. Zahlreiche Gegenstände, darunter ein Wackerstein, eine Pylone sowie ein Leitpfosten wurden auf die Fahrbahn der Landesstraße 440 im Bereich Lochenpass geworfen. Ein Autofahrer musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine Streife des Polizeireviers überprüfte in der Nähe vier Heranwachsende; diese bestritten jedoch eine Tatbeteiligung. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 07433/ 2640 auf dem Balinger Revier zu melden.