Balingen Startschuss für den "Wohn(t)raum"

Balingen-Frommern. An der Mühläckerstraße neben dem neuen Seniorenheim "Münzehof" in Frommern errichtet die Balinger Wohnbaugenossenschaft zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohneinheiten. Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Mittwochmorgen der Baubeginn für den "Wohn(t)raum Mühläcker" markiert.