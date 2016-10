Balingen Startrompeter Masaryk kommt

Balingen. Das internationale Spitzenorchester unter der Leitung von Mário Kosic reist direkt aus Köln an, wo am Tag zuvor noch ein Auftritt in der Philharmonie stattfindet.

Aufgrund einer Terminverschiebung beim NDR-Orchester muss der ursprünglich angekündigte Solist Fabian Neuhaus seine Teilnahme kurzfristig absagen.

Mit dem 1993 geborenem Stanislav Masaryk kommt dafür jedoch einer der talentiertesten slowakischen Trompeter seiner Generation nach Balingen. Bereits im Alter von 19 Jahren war er bei diesem Orchester Ensemblemitglied und gewann zahlreiche Preise.