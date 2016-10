Balingen Start für Telekom-Glasfasernetz

Im Beisein von Oberbürgermeister Helmut Reitemann sowie Vertretern der Telekom erfolgte am neuen Multifunktionsgebäude in der Rosenfelder Straße per symbolischem Knopfdruck die Freigabe für das schnelle Internet in Balingen. Nach Angaben der Telekom ist das neue Netz so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Dazu wurden insgesamt 44 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 51 neue Multifunktionsgehäuse errichtet.

Insgesamt hat die Telekom in Balingen 1,9 Millionen Euro in den Internet-Ausbau investiert. Mit der Vectoringtechnik werden die Multifunktionsgehäuse mit Glasfaser angefahren und erreichen hier bis zu 100 Megabit pro Sekunde beim Herunterladen und bis zu 40 Megabit pro Sekunde beim Hochladen. Im Umkreis von 300 Metern um die Multifunktionsgebäude werden diese Werte erreicht. Danach verspricht die Telekom Geschwindigkeiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde.

"Zusammen mit den Anschlüssen der zollernalb-data haben wir nun das gesamte Stadtgebiet von Balingen mit dem schnellen Internet abgedeckt", betonte Reitemann. Josip Nadj, Regionalmanager der Deutschen Telekom, verwies darauf, dass die neuen schnellen Anschlüsse ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel gebucht werden können.