Balingen Start am "Ursprung" der Stadt

Der Regen hat wohl dafür gesorgt, dass nicht alle der angemeldeten 35 Neubürger am Balinger Friedhof erschienen, um der Stadtführung mit Stadtarchivar Hans Schimpf-Reinhardt zu folgen. Diejenigen allerdings, die am Nachmittag zum Treffpunkt am eigentliche, laut Schimpf-Reinhardt "Ursprung Balingens" kamen, waren jedoch gespannt.

Direkt dort, um den ungefähr 1000 Jahre alten Kirchturm, entstand zunächst das Dorf Balingen, bevor erst viele Jahre später der heutige Stadtkern jenseits der Eyach besiedelt wurde.

Vom Friedhof aus führte der Stadtarchivar die Neu-Balinger weiter zu den Resten der alten Stadtmauer im Zwinger sowie zu den Hochwassermarken an der Eyach. Vorbei am Kameralamtsgebäude ging es dann weiter zum Bummeln in die Fußgängerzone und schließlich zur Stadtkirche.