Balingen Starke Kritik an Luftreinhalteplan

Balingen-Frommern. "Die Maßnahmen erfolgen nicht nach unserem Belieben, sondern sind gesetzlich vorgeschrieben", hielt gestern Dietmar Enkel, Leiter des Referats Luftreinhaltung beim Regierungspräsidium Tübingen, gleich zu Beginn der öffentlichen Anhörung zum geplanten Luftreinhalteplan fest. Bei Messungen sei die Überschreitung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid an mehreren Abschnitten in Balingen und Endingen festgestellt worden. Daher sei zu reagieren. Die Ursachenanalyse habe ergeben, dass der Straßenverkehr den größten Anteil an der Grenzwert-Überschreitung habe, ergänzte Lars Lieberknecht vom gleichen Referat. Da müssten "die Stellschrauben angesetzt werden".

Die Entscheidung für die Einrichtung einer Umweltzone für ganz Balingen bedeutet laut Gutachter Volker Diegmann von der Freiburger IVU Umwelt GmbH, dass Fahrzeuge, die keine grüne Plakette haben, außen vor bleiben müssten. Es könne darauf gesetzt werden, dass dann ganz alte Autos immer mehr verschwinden, die Fahrzeugflotte immer moderner, sprich schadstoffärmer werde. Der Vorteil der Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 ganztags auf der B 27 in Endingen sei der, dass nach Stopps, vor allem an der Ampelanlage, nicht so hoch beschleunigt werden dürfe und somit weniger Schadstoffe ausgestoßen werde, so Diegmann.

Nach Ansicht von Dietmar Enkel sei das Ziel "in Sichtweite". Beide Maßnahmen eröffneten die Chance, unter die Grenzwerte zu gelangen und "wir 2018, wenn die nächste Jahresmessung erfolge, durch die Tür kommen".