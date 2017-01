Balingen Standort-Suche: Das wird heiter

Zollernalbkreis (mai). Aufgrund der Beschlüsse in der Sondersitzung des Kreistags steht seit Montagabend fest: Die beiden jetzigen Klinik-Standorte in Albstadt und in Balingen spielen in der künftigen Krankenhauslandschaft keine Rolle mehr. Ein neuer Standort muss her für ein Zentralklinikum – auf der "grünen Wiese". Die Diskussion darüber, wo diese liegt, wird noch heiter und wohl auch hitzig, wie am Montag deutlich wurde. Klar ist heute schon, egal wo gebaut wird: Wenn das neue Zentralklinikum gebaut wird, dann in einem Rutsch. Ein entsprechender Antrag der SPD wurde mehrheitlich angenommen.