Balingen "Stammspender" trotzen der Hitze

Balingen. "Bei Hektik, wenig Essen und Trinken kann es schon mal sein, dass der Kreislauf in die Knie geht", weiß Stingel. Deswegen sei es an Sommertagen besonders wichtig, bei der Blutspende Acht auf seinen Körper zu geben, viel zu trinken und die Ruhezeiten einzuhalten.

Am Donnerstag und Freitag hat das DRK wie jeden Sommer sein Zelt vor dem Rathaus aufgestellt. "Normalerweise kommen dann vermehrt Erstspender", meint Stingel. Diese bleiben am angeblich bisher heißesten Tag des Jahres eher aus. Es seien eher die "Stammspender", die nur ungern einen Termin an ihrem gewohnten Spendeort verpassen möchten und daher die Hitze nicht scheuen.

Lothar Jilke ist einer von ihnen. Bei dem Wetter hat er die ganze Aufmerksamkeit der Helfer, denn er ist der einzige, der zu dem Zeitpunkt am Nachmittag auf einer der Liegen versorgt wird. "Mir macht das Wetter eigentlich nichts aus, ich fühle mich nach dem Blutspenden immer gut", erzählt Jilke, der bereits zum 77. Mal Blut spendet. Seine geplante Begleitung jedoch sagte aufgrund der Hitze ab.