Balingen Stadtarchiv: Neues Gebäude soll her

Balingen. An der Ecke Charlotten-/Stingstraße soll in nächster Zeit auf einem größeren Areal neu gebaut werden – neben Wohnflächen ist auch Platz für Gewerbe vorgesehen. Wie genau das einmal aussehen könnte, soll ein Wettbewerb klären. Wie der Balinger Baudezernent Michael Wagner sagt, sollte das Gebäude, in dem das Stadtarchiv untergebracht ist, sinnvollerweise Teil des Plangebiets sein – weil es ansonsten "wie ein Häufchen Elend" neben den Neubauten stehen würde.

Damit es dazu kommt, muss allerdings ein neues Zuhause für das Archiv gefunden werden. Die Suche ist nach Angaben von Wagner angelaufen; derzeit würden alle städtischen Liegenschaften auf eine mögliche Tauglichkeit geprüft. Man strebe eine "endgültige Lösung an", denn ein Umzug zunächst in ein weiteres Provisorium und dann möglicherweise einige Jahre später eine erneute Verlagerung sei den historischen Beständen nicht zuzumuten. Die Geschichte der Stadt wolle man "würdevoll unterbringen", sagt Wagner.

Die Suche indes gestaltet sich schwierig. Das künftige Gebäude sollte zum einen genügend Platz bieten – nicht nur für die rund 930 laufenden Meter allein an Schriftgut sowie die Karten, Pläne und Fotos, die im jetzigen Gebäude gelagert sind. Idealerweise würden am neuen Standort auch die Archivalien untergebracht, die derzeit noch in den Ortsteilen sowie im Archivdepot schlummern – dabei handelt es sich Angaben von Stadtarchivar Hans Schimpf-Reinhardt um weitere 277 laufende Meter. Eingeplant werden müsste laut Schimpf-Reinhardt zudem der Platzbedarf für das, was in den nächsten 30 Jahren archiviert wird – beispielsweise die Rechnungsbelege der Stadtkämmerei, die über einen so langen Zeitraum standardmäßig aufbewahrt werden.