Balingen Gymnasium: Sanierungen bis Ostern beendet

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch kündigte der Leiter des Hochbauamts, Frieder Theurer, das Ende der Sanierungsarbeiten im B-Bau für Ende Januar an. Der Brandschutz und die Betonsanierung seien erledigt. Nun stünden noch Schreinerarbeiten an, mit denen der Ausschuss die Firma Stegmüller aus Rosenfeld für 55 000 Euro beauftragte.

Bis Ostern sollen auch die Maßnahmen im D-Bau, also in der Turnhalle, abgeschlossen sein, führte Theurer weiter aus. Im Zusammenhang mit der umfassenden Sanierung des Umkleide- und der Sanitärbereichs vergab der Ausschuss die Elektroinstallationen an die Balinger Firma Heck für 65 000 Euro und die Sanitärinstallationen an die Balinger Firma Stier für 63 000 Euro.

200 000 Euro waren dafür bereits eingestellt, um unter anderem die Wasserleitungen und die Lüftungsrohre zu erneuern und zu dämmen. Der Betrag reiche aber nicht aus, weil es nach dem Entfernen der Fliesen "Überraschungen" gegeben habe, so Theurer. So sei der Estrich "marode" und die Dämmung verfault gewesen. Und auch der Beton musste saniert werden. Daher sei mit Mehrkosten von rund 150 000 Euro zu rechnen, die nach der Zustimmung durch den Ausschuss in den Haushalt 2017 eingestellt werden.